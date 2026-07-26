Le Paris Saint-Germain lance sa préparation sans ses Mondialistes

Le Paris Saint-Germain reprend officiellement l’entraînement ce lundi à Poissy, mais sans une grande partie de ses internationaux encore en vacances après la Coupe du monde rapporte Le Parisien. Pour cette première reprise, Luis Enrique pourra notamment compter sur Khvicha Kvaratskhelia, Matvey Safonov, Senny Mayulu, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Chevalier, Dro Fernandez ainsi que la recrue Alessandro Longoni. Quentin Ndjantou, de retour de blessure, est également présent, tandis que plusieurs jeunes du centre de formation ont été appelés pour compléter le groupe. En revanche, Randal Kolo Muani et Renato Sanches, de retour de prêt, mais invités à se trouver un nouveau club, poursuivent leur préparation avec le groupe Espoirs.

La suite après cette publicité

Les retours des Mondialistes s’effectueront progressivement en fonction de leur parcours. Willian Pacho et Ibrahim Mbaye, éliminés dès les seizièmes de finale, pourraient revenir dès cette semaine. Marquinhos, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Achraf Hakimi suivront dans les prochains jours, tandis que les finalistes espagnols et français, dont Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Lucas Digne et le champion du monde Fabian Ruiz, ne sont attendus qu’entre le 8 et le 10 août. Luis Enrique devra composer avec un effectif largement remanié pour préparer les premiers rendez-vous de la saison, à commencer par la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa le 12 août, puis le Trophée des champions contre Lens le 16 août.