À 38 ans, Islam Slimani ne veut pas arrêter sa carrière

À 38 ans, Islam Slimani ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons. Sans club actuellement, l’international algérien a confié dans un entretien accordé à L’Équipe qu’il espérait encore trouver un nouveau projet. L’ancien buteur du Sporting CP, de Leicester ou encore de l’AS Monaco et de l’OL estime toujours pouvoir apporter au haut niveau. « J’ai 38 ans, je suis encore “fit”, je ne suis pas dans la précipitation. Je cherche un nouveau challenge. J’ai envie de bien finir avec quelque chose qui me procure du bonheur, du plaisir. Sinon… Je pense que j’ai fait une carrière satisfaisante. »

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Et une retraite ne semble clairement pas être à l’ordre du jour pour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne. « Je suis une personne logique. Dans ma tête, je sais que je peux encore jouer. Je n’ai pas envie d’arrêter, j’ai la capacité de continuer. Je fais ça toute ma vie et j’ai le sentiment que ce n’est pas fini. Je peux aussi apporter mon expérience et transmettre aux plus jeunes. » À 38 ans, Islam Slimani garde donc la flamme et attend désormais le projet qui lui donnera envie de poursuivre sa carrière.