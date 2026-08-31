Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Les joueurs du FC Barcelone @Maxppp
Barcelone Vallecano

Le FC Barcelone reçoit au Camp Nou le Rayo Vallecano ce lundi à 21h30, dans le cadre de la 3ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Garcia dans les buts. En défense, on retrouve Kounde, Cubarsi, Christensen et Espart. L’entrejeu barcelonais est composé de Bernal, Olmo et Pedri. Raphinha sera épaulé par Yamal et Gordon en attaque.

La suite après cette publicité

Les Franjirrojos s’articulent également en 4-3-3 avec Cardenas aux cages. Bouare, Lejeune, Pelayo et Vertrouwd sont placés en défense. Valentin, Ciss et Lopez occupent le milieu de terrain. Le trio De Frutos, Camello et Garcia vont animer l’attaque du Rayo Vallecano.

Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-2-3-1
Officielle

Rayo Vallecano :

Vallecano

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Vallecano

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Vallecano Logo Rayo Vallecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier