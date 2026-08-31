FC Barcelone - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit au Camp Nou le Rayo Vallecano ce lundi à 21h30, dans le cadre de la 3ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Garcia dans les buts. En défense, on retrouve Kounde, Cubarsi, Christensen et Espart. L’entrejeu barcelonais est composé de Bernal, Olmo et Pedri. Raphinha sera épaulé par Yamal et Gordon en attaque.

La suite après cette publicité

Les Franjirrojos s’articulent également en 4-3-3 avec Cardenas aux cages. Bouare, Lejeune, Pelayo et Vertrouwd sont placés en défense. Valentin, Ciss et Lopez occupent le milieu de terrain. Le trio De Frutos, Camello et Garcia vont animer l’attaque du Rayo Vallecano.

Les compositions

FC Barcelone :

Rayo Vallecano :