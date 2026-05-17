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Série A

Santos : scène ubuesque avec Neymar, remplacé par erreur en plein match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 0-3 Coritiba

La fin de carrière de Neymar est assez triste. Ce dimanche, un épisode surréaliste avec Santos contre Coritiba vient démontrer que la chance n’est clairement pas du côté du Ney qui s’était effondré en larmes avant le match avec l’hymne brésilien. Alors que ce dernier se faisait soigner sur le bord de la touche pour une blessure au mollet, son coéquipier Robinho Jr s’apprêtait à faire son entrée en jeu. C’est à ce moment précis que le quatrième arbitre s’est emmêlé dans ses pinceaux et a commis une énorme bévue en pensant que Robinho Jr remplaçait numériquement la superstar brésilienne.

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Diário de Torcedor
Neymar mostrando o papel com o número 31 pra sair de campo.

Muita reclamação do Santos.
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Pris au piège de cette erreur administrative en direct, le fils de Robinho a foulé la pelouse tandis que Neymar est resté bloqué hors des limites du terrain. Furieux et désireux de reprendre le combat, l’ancien joueur du PSG s’est vu refuser l’accès au terrain par le corps arbitral, inflexible malgré l’absurdité de la situation. Hors de lui, Neymar s’est alors empressé de saisir et de brandir la feuille du changement officiel face aux caméras de télévision avant d’invectiver le corps arbitral. Espérons pour lui qu’il soit sélectionné ce lundi avec le Brésil à la Coupe du Monde pour lui remonter le moral.

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