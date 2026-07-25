Manchester City a ciblé un joueur du FC Barcelone pour remplacer Rodri

Partira, partira pas ? Le cas Rodri est sur toutes les lèvres, en Angleterre comme en Espagne. Le capitaine de la Roja a retrouvé son niveau de jeu qui était le sien il y a encore deux ans, avant sa grosse blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant une saison entière presque. Son retour à la compétition a été compliqué, en témoigne sa dernière saison avec Manchester City, mais sa démonstration au Mondial, où il a été sacré meilleur joueur, a balayé tous les doutes.

La suite après cette publicité

Enzo Maresca se frotte les mains à l’idée de retrouver le "vrai Rodri". Cependant, et c’est le revers de la médaille, le métronome a aussi séduit le Real Madrid, intéressé de longue date par son profil. La venue de José Mourinho et la refonte de l’effectif et de la mentalité du vestiaire sont l’occasion idéale pour le recruter. Le joueur a en plus de cela très envie de revenir dans la capitale espagnole, lui qui a porté le maillot de l’Atlético une saison (2018/2019), et a même trouvé un accord avec la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Manchester City prépare un éventuel départ de Rodri

Sa situation contractuelle va plutôt dans le sens d’un départ puisqu’il arrive à échéance le 30 juin 2027. Pour le moment, il n’a pas répondu à la proposition de prolongation des Sky Blues, qui souhaitent le conserver. Si Rodri verbalise son envie de départ, il sera difficile de le retenir. Son transfert pourrait rapporter environ 60 M€. Nous n’en sommes pas encore là, mais le club anglais pense déjà à assurer ses arrières en cas de mauvaise nouvelle. Selon les informations de Sport, c’est vers le FC Barcelone que les recruteurs se tournent.

Ils voient en Marc Bernal une option particulièrement intéressante pour succéder au champion du monde. Le milieu de terrain catalan de 22 ans n’est pas titulaire indiscutable aux yeux d’Hansi Flick (33 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 1 passe) même si la longue blessure de Frenkie de Jong va lui permettre d’accroître significativement son temps de jeu. Pur produit de la Masia, le gaucher est estimé à 30 M€ pour Transfermarkt et possède un contrat jusqu’en 2029. D’autres clubs anglais comme Chelsea et Arsenal sont aussi intéressés. De quoi faire monter les enchères ?