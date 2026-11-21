Kevin de Bruyne disponible à prix réduit ? Chic, s’est dit le PSV Eindhoven, qui a envoyé une première offre à hauteur de 2 M€ au Napoli pour recruter la star belge dès le mercato hivernal. Mais il ne faut pas exagérer, et le président Aurelio de Laurentiis a vite repoussé la proposition néerlandaise.

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Selon Il Corriere dello Sport, Naples a pris sa décision et ne vendra pas son milieu belge en janvier, considéré comme trop important aux yeux de l’entraîneur Max Allegri. Ce qui pourrait rendre le milieu de terrain, âgé de 35 ans, disponible gratuitement lors du prochain mercato estival, son contrat s’achevant en juin (Naples dispose d’une option pour le prolonger un an). Le PSV aurait donc commencé à se rapprocher du joueur pour le convaincre de s’engager libre de tout contrat.