Manchester City : la durée d’indisponibilité de Rodri se précise

On en sait un peu plus sur l’opération au dos que doit subir Rodri dans les prochains jours. Le Ballon d’Or 2024 connaît depuis longtemps une gêne qui nécessite une intervention ambulatoire, selon Marca. Celle-ci sera donc mineure et ne demandera pas un temps de récupération élevé. Elle ne devrait même pas l’empêcher de participer à la pré-saison, quand le joueur sera revenu de vacances d’ici trois semaines.

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Cette opération était déjà prévue avant la Coupe du Monde et répondait au souhait du milieu de terrain de se débarrasser de ses petites douleurs. Il n’a d’ailleurs pas vraiment été dérangé durant la compétition et cela ne remet pas du tout en cause son mercato. En fin de contrat dans un an à Manchester City, il n’a toujours pas répondu à la proposition de prolongation de son club, alors que le Real Madrid réfléchit à le recruter cet été.