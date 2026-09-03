OL : Felix Bacher affiche ses ambitions

Cet été, l’Olympique Lyonnais a renforcé son secteur défensif avec Felix Bacher (25 ans). L’Autrichien, délogé d’Estoril, a déjà participé à deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Il a joué 90 minutes face au TFC avant de jouer tout le match face au HAC. Ce jeudi, il s’est présenté pour la première fois devant la presse française. L’occasion d’évoquer ses premiers pas entre Rhône et Saône. « Les premières semaines se sont très bien passées. Les gens sont charmants, tout le monde est sympathique et m’a très bien accueilli. C’est un plaisir d’être ici. Quand un club comme l’OL vous contacte, vous écoutez attentivement. J’ai d’abord échangé avec MLJ et plusieurs membres du staff. Ils m’ont présenté des perspectives qui avaient du sens pour moi. Je suis heureux de mes premiers matchs et de la manière dont j’ai pu aider l’équipe. Cela va se construire au quotidien : il faut apprendre à connaître les autres joueurs, créer des connexions et comprendre comment chacun peut aider les autres. Je suis très satisfait des liens que j’ai déjà noués avec mes coéquipiers. »

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Il a ajouté : « j’essaie d’être un leader, je suis quelqu’un qui communique beaucoup sur le terrain. Ma qualité de passe et mes qualités défensives font partie de mes points forts. Mais tout le monde peut progresser : je souhaite notamment améliorer mon leadership en tant que défenseur et continuer à travailler chaque jour. Vous ne l’avez peut-être pas encore remarqué, mais je ne suis pas si lent que cela ! Je suis capable de couvrir la profondeur. Pour un défenseur central, il est très important d’anticiper les situations. Lorsque l’on est bien positionné, il n’est pas toujours nécessaire de sprinter (…) Tous les joueurs ont l’ambition de jouer le plus possible. Mon objectif est de gagner ma place dans le onze de départ, de continuer à progresser et d’aider l’équipe. Tout cela passe par un travail quotidien. » Bacher compte bien s’imposer à Lyon.