CdM 2026 : Ronaldo choqué par les performances de Mbappé et Messi

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, Ronaldo, ancien international brésilien, a évoqué le cas Zinédine Zidane en équipe de France, estimant que le Tricolore était prêt à prendre la succession de Didier Deschamps. Puis, le Ballon d’Or 2002 est revenu également sur un record qu’il ne détient plus. Longtemps deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 15 réalisations, le Brésilien a été dépassé par Lionel Messi (19 buts), actuel meilleur buteur du tournoi, puis Kylian Mbappé (16). Cependant, cela n’a pas forcément d’importance pour R9. « Tous les records sont faits pour être battus » a-t-il indiqué au quotidien sportif.

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Certes, les deux attaquants ont fait le bonheur de l’Argentine et de l’équipe de France, mais pas que. Ronaldo a en effet profiter de cette interview pour faire de nombreux éloges aux deux stars. « Ils sont tous les deux, sans aucun doute, des joueurs qui transcendent les chiffres et qui méritent d’être les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Messi, c’est l’un des plus grands joueurs de toute l’histoire du football et il est encore influent et décisif aujourd’hui. Quant à Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l’un des plus grands du foot actuel et un héritier naturel des légendes du jeu » a-t-il confié.