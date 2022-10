Kylian Mbappé est choqué par le PSG

Nous ne sommes qu’au mois d’octobre, mais le Paris Saint-Germain décidément un don pour s’offrir des crises toujours plus grosses et surtout toujours plus précoces durant ses saisons. Et cette fois, Nasser Al-Khelaïfi va devoir être très costaud face à cette déferlante qui secoue le club de la capitale. Outre les affaires judiciaires du patron du PSG, deux nouveaux coups de théâtre ébranlent les Rouge-et-Bleu. Hier, le clan de Kylian Mbappé a fait savoir que le Bondynois souhaitait plier bagage le plus rapidement possible.

Et aujourd’hui, on apprend que Paris aurait engagé une « armée numérique » pour nuire aux réputations de plusieurs personnes, dont Mbappé ! Un scandale XXL qui explique le désir du joueur de partir, au-delà des considérations sportives. Et selon RTL, malgré le démenti du PSG, Mbappé se sent trahi par le club, marqué par la volonté de nuire à sa personne. Et selon l’entourage du joueur, impossible de rester « dans ces conditions ». Affaire à suivre.