L’Argentine pose un sacré ultimatum pour la Finalissima

La Finalissima est au bord de l’annulation. Ce samedi, on apprenait que l’UEFA et la CONMEBOL, les deux instances européennes et sud-américaines, ne parvenaient pas à s’entendre sur la tenue de la Finalissima. Pour rappel, le match entre le vainqueur de la Copa América et celui de l’Euro était initialement programmée au Lusail Stadium, au Qatar, mais la rencontre doit être relocalisée en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient, qui complique l’organisation d’événements sportifs dans l’émirat.

La suite après cette publicité

D’après TyC Sports, l’AFA (Association du Football Argentin) a maintenant posé un ultimatum clair : la rencontre devra se jouer le 31 mars sur terrain neutre… ou elle ne se jouera tout simplement pas. L’AFA a formulé une dernière contre-proposition pour organiser le match et refuse tout compromis qui ne garantirait pas une neutralité totale du stade. Après des jours de discussions tendues, ce dernier avertissement laisse planer le doute sur la tenue de cette rencontre intercontinentale… qui risque donc de ne pas voir le jour.