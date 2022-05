BVB : Erling Haaland offre un cadeau à 500 000€

Le passage d'Erling Haaland à Dortmund va se terminer puisque le Norvégien rejoindra Manchester City la saison prochaine. En deux ans et demi sous les couleurs du BVB, l'ancien joueur de Salzburg s'est distingué comme l'un des meilleurs attaquants du monde, inscrivant la bagatelle de 86 buts en 89 matchs.

La suite après cette publicité

Conscient de ce que lui a apporté son passage chez les Marsupiaux, Haaland a décidé d'offrir des montres à ses coéquipiers et au staff du Borussia. Ainsi, 33 joueurs recevront une Rolex personnalisée avec les noms et numéros tandis que 20 membres du staff se verront offrir chacun une montre Oméga. La facture totale s'élèverait à plus d'un demi-million d'euros selon AS.