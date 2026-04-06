Les folles confidences de Nampalys Mendy sur Hatem Ben Arfa

Pour Nampalys Mendy, évoquer sa cohabitation avec Hatem Ben Arfa à l’OGC Nice relève presque du domaine du surnaturel. Dans un entretien accordé à notre média, le milieu sénégalais, qui joue désormais à Watford, s’est livré à une confession vibrante sur cette cuvée où Ben Arfa semblait tout simplement intouchable avec le Gym : «sans hésiter, Hatem Ben Arfa. C’est pas un humain, lui. C’est un malade. C’est un fou. Il y a des fois où il n’était pas là à l’entraînement. Mais le week-end, il était trop fort. La saison où il était à Nice. Il était injouable, parce qu’il se sentait bien, on sentait qu’il était heureux. Il se sentait qu’il était heureux. Lui, il jouait beaucoup au mental. Ben Arfa, c’est n’importe quoi. C’est vraiment du n’importe quoi. Tu veux le bouger, physiquement, il est costaud, il a des grosses cuisses. Il a une grosse frappe, il tire des deux pieds. Il a une frappe de malade des deux pieds. Il était vif comme laisse tomber. Il courait vite. Il avait tout. Il savait tout faire. Franchement, Hatem, c’était vraiment choquant.»

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Au-delà du génie du Français, Mendy nous a décrit un personnage à part qui, pour s’exprimer, avait besoin d’un contexte sain autour de lui. A notre micro, l’ancien milieu de Lens nous a dépeint cette personnalité complexe dans la vie de tous les jours : «au quotidien ? Il était dans son monde (rires). Mais c’était vraiment quelqu’un de bien. Il était dans son délire. Il avait un petit peu des folies, mais il était dans son délire. Si tu ne l’embêtes pas, il est bien avec toi.» Un nouveau témoignage qui vient montrer que le joueur formé à l’OL est sûrement l’un des talents français les plus durs à décrypter ces dernières années. Mais qu’il est surtout l’un des plus spéciaux sur le terrain. L’interview de Nampalys Mendy est à retrouver en intégralité sur notre site ce mardi.