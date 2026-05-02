L’OM s’enfonce dans une crise sans précédent !

Rien ne va plus à l’OM. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen navigue dans des eaux troubles et voit la Ligue des Champions s’éloigner dangereusement. Les résultats récents illustrent cette très mauvaise passe. Un nul concédé à domicile contre Nice (1-1), une déroute à Lorient (0-2), une défaite à Monaco (1-2)… Autant de contre-performances qui contrastent avec les quelques éclairs encourageants entrevus face à Metz (3-1) ou Toulouse (1-0). Dans ce contexte, le discours d’Habib Beye passe de moins en moins dans le vestiaire. C’est dans ce climat délétère que le coup de gueule public de Mehdi Benatia après la déroute à Lorient a également provoqué une vraie cassure.

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Et avec toutes ces tensions qui sont de plus en plus cristallisées à Marseille, les résultats sportifs ne vont pas s’améliorer. Cet après-midi, sur les bords de l’Erdre, le tableau est devenu carrément cauchemardesque. Face à Nantes, l’OM a sombré dans une déroute honteuse, s’inclinant 3-0 sous les yeux d’une Beaujoire en fête. Les Marseillais se sont écroulés en l’espace de huit minutes de folie furieuse en début de seconde période en encaissant trois buts à la 50e, la 54e et la 58e minute. Une fessée qui montre un groupe qui a totalement lâché et dans laquelle les Marseillais ont montré des signaux très inquiétants dans le jeu pendant 90 minutes apathiques de leur part.

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L’OM peut dire adieu à la Ligue des Champions ce week-end

Individuellement, les prestations ont été cataclysmiques. Un Greenwood fantomatique, un Aubameyang inexistant dans le jeu et remplacé à la pause après plusieurs signes d’agacement, Hojbjerg dépassé dans l’entrejeu et une défense aux abois. L’OM a offert le visage d’un groupe sans âme, sans plan et sans chef. Vilipendé depuis son arrivée à Marseille, Habib Beye n’arrive pas à faire taire les critiques à son égard. Privé de quelques cadres défensifs ce samedi (Rulli, Aguerd, Pavard), Beye n’a pas trouvé les solutions tactiques pour répondre à la pression mise par les Nantais. Avec son équipe balayée, Beye a fait part de son mécontentement en conférence de presse d’après-match : «aujourd’hui, je l’ai été. On a essayé de mettre des pansements partout par rapport aux disponibilités de mon effectif. On a pas mal de blessés aussi, on doit s’adapter. L’impuissance est liée à ce qu’on vit, à cette envie de les aider sans trouver la réponse. Quand vous vivez ça en tant que coach, ce n’est pas agréable.»

Ayant constamment cette envie d’expliquer qu’il n’est en rien impliqué dans les déboires de son équipe, le coach de 48 ans doit désormais regarder la suite avec Marseille. Avec cette quatrième défaite lors des six derniers matches de championnat, Marseille pourrait désormais dire adieu à la Ligue des Champions si l’OL et Lille s’imposent ce week-end. Expliquant qu’il ne comptait pas démissionner, l’ancien défenseur a affirmé qu’il n’avait pas dit adieu à ses espoirs européens : «je ne veux pas statuer sur des aspects qui ne sont pas entérinés mathématiquement. On devait gagner les trois matches pour mettre la pression sur les autres. On s’en éloigne de plus en plus. Il faudra se remobiliser mais avec ce type d’attitudes, ce sera aussi compliqué au Havre.» Une chose semble désormais acquise : la fin de saison de l’OM s’annonce cataclysmique en tous points…