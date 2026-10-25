Real Madrid : Florentino Pérez sera encore absent lors du Clasico

À quelques heures du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu ce dimanche au Camp Nou, Enrique Riquelme sera présent dans les tribunes pour soutenir le club madrilène. L’ancien candidat à la présidence merengue, qui avait recueilli 35 % des voix lors des élections de juin dernier, assistera à la rencontre avec des amis. Une présence qui contraste avec celle de Florentino Pérez, absent du déplacement et représenté dans la tribune officielle par son vice-président Eduardo Fernández de Blas et José Martínez.

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Selon Mundo Deportivo, le président du Real Madrid ne s’est plus rendu dans la tribune officielle du stade barcelonais depuis la rupture des relations entre les deux clubs, intervenue après le retrait du Barça du projet de Super League. La saison dernière, Pirri avait déjà représenté la direction madrilène lors du Clasico en Catalogne. Enrique Riquelme, lui, avait assisté au derby face à l’Atlético de Madrid au stade Metropolitano, mais en tribune officielle cette fois, une présence qui aurait fortement déplu à Florentino Pérez.