Stade Rennais : le magnifique extérieur du gauche de Nagida

Le Stade Rennais a du mal ce soir contre l’OFI Crète. Menés par un but précoce de Fountas (10e), les Bretons ont eu toutes les peines du monde à revenir au score. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour enfin voir le but de l’égalisation.

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Il a le mérite d’être très beau. Il est l’oeuvre de Mahamadou Nagida, qui a profité d’un centre tendu d’Al-Tamari, remis involontairement par la défense grecque, pour surgir et envoyer une frappe imparable de l’extérieur du gauche dans la lucarne opposée.