UEFA Europa League
Stade Rennais : le magnifique extérieur du gauche de Nagida
1 min.
@Maxppp
Le Stade Rennais a du mal ce soir contre l’OFI Crète. Menés par un but précoce de Fountas (10e), les Bretons ont eu toutes les peines du monde à revenir au score. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour enfin voir le but de l’égalisation.
La suite après cette publicité
OOOOOOH NAGIDA L’EXTÉRIEUR DU PIED 🤩 Les Rennais ont 15 minutes pour s’imposer et c’est DISPO GRATUITEMENT SUR L’APP CANAL 📺 #SRFCOFI ｜ #UEL https://t.co/uLw3AUDH7s— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 15, 2026
Il a le mérite d’être très beau. Il est l’oeuvre de Mahamadou Nagida, qui a profité d’un centre tendu d’Al-Tamari, remis involontairement par la défense grecque, pour surgir et envoyer une frappe imparable de l’extérieur du gauche dans la lucarne opposée.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Stade Rennais : la réaction de Franck Haise après la fin de sa terrible statistique en coupes d’Europe
Ligue Europa : l’OM s’incline contre l’Olympiakos, le Stade Rennais arrache la victoire sur le gong contre l’OFI Crète
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer