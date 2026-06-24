Coupe du Monde 2026 : l’équipe type de la 2e journée

Après une première journée pleine de buts et de stars au rendez-vous, la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 a réservé de nombreuses surprises. Avec par exemple un Curaçao qui a décroché son premier point face à l’Equateur. Et ce notamment grâce à la performance fabuleuse de son portier Eloy Room. Le gardien âgé de 37 ans a enchaîné les arrêts et dégoûté les attaquants équatoriens, qui n’arrivaient pas à trouver autre chose que ses gants. Après Vozinha (40 ans) lors de la première journée, c’est un autre vétéran qui brille dans les cages.

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Devant lui, nous avons installé une défense à 4, avec Nuno Mendes en latéral gauche. Le joueur du PSG a inscrit un joli coup-franc face à l’Ouzbékistan, que Cristiano Ronaldo l’a laissé tirer. C’est dire la confiance que Nuno Mendes inspire également en sélection. A droite, mettons à l’honneur Marvin Senaya, le joueur de l’AJ Auxerre, désigné homme du match par la rédaction Foot Mercato lors du nul (0-0) entre l’Angleterre et le Ghana. Il retrouve un compatriote en défense centrale, en la personne de Jérôme Opoku, qui évolue en club du côté de Basaksehir, et qui a réussi à museler Kane et Bellingham notamment. Le deuxième central que nous choisissons est le jeune Pau Cubarsi, impressionnant face à l’Arabie Saoudite.

Du monde postule devant

Au milieu, il a fallu faire des choix. Le plus facile a été de titulariser Franck Kessié, auteur d’un match énorme face à l’Allemagne, ponctué d’un but de renard des surfaces. Il a tenu la dragée haute aux milieux allemands, et a livré un vrai match de patron. Pour l’accompagner, place à Pedri, éblouissant de maîtrise technique face à l’Arabie saoudite, avec en bonus sa passe décisive en talonnade. Et nous ajoutons encore plus de créativité avec Bruno Fernandes, à l’activité permanente face à l’Ouzbékistan, avec une passe décisive pour Cristiano Ronaldo.

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Mais le plus dur arrive, et forcément, il sera impossible d’être tous d’accord. Haaland, Denis Undav, Cunha, tant d’attaquants ont mis des doublés décisifs durant cette 2e journée, alors nous avons décidé de celui qui en a mis plus que les autres, et c’est Jonathan David, le buteur du Canada, qui en a collé 3 au Qatar lors de la démonstration de sa sélection (6-0). Avec notamment une sublime reprise dans la surface. Pour l’accompagner, là aussi il y avait des candidats sérieux sur les ailes, comme Cody Gakpo, auteur d’un doublé face à la Suède, mais nous avons choisi de privilégier les capitaines et leaders des deux derniers finalistes. Deux hommes qui se mènent une bataille terrible au classement des buteurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi, auteurs chacun d’un doublé et guides de leurs sélections respectives.