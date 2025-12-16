Amical : l’Égypte s’offre le Nigéria

En match de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre le 21 décembre prochain au Maroc, deux outsiders de la compétition s’affrontaient. Devant son public du stade international du Caire, l’Égypte a battu le Nigéria 2-1 et se rassure un peu avant la grande échéance qui l’attend.

Sans Mohamed Salah, les Pharaons l’ont emporté grâce à des buts signés Saber (28e) et le Nantais Mostafa Mohamed (53e). Les Super Eagles avaient un temps égalisé par l’intermédiaire de l’autre Canari du soir, Chidozie Awaziem (45e+1). L’Égypte démarre cette CAN le lundi 22 décembre contre le Zimbabwe, quand les coéquipiers d’Osimhen, lui aussi absent ce soir, entament cette compétition le mardi 23 décembre face à la Tanzanie.