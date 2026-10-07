Argentine : le nouvel hommage de Messi à son père après ses adieux

Alors que Lionel Messi vient officiellement de mettre un terme à son aventure internationale avec l’Argentine, le capitaine emblématique de l’Albiceleste a partagé un nouveau message particulièrement poignant. Après avoir reçu une magnifique attention de Cristiano Ronaldo sous sa dernière publication Instagram, l’octuple Ballon d’Or a cette fois pensé à son père, disparu récemment. En story, Messi lui a rendu un nouvel hommage avec quelques mots simples, mais particulièrement forts : « tu ne sais pas à quel point tu nous as manqué hier soir ». Une phrase qui prend forcément une dimension particulière après les adieux de Messi à la sélection argentine.

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La disparition de son père avait profondément marqué le joueur, qui avait notamment reconnu ne pas savoir s’il serait capable de continuer à jouer au football après cette épreuve. Pourtant, Messi a repris le chemin des terrains et a offert une nouvelle prestation exceptionnelle pour sa dernière avec l’Argentine face au Bénin. Auteur de deux passes décisives et d’un but sur penalty lors de la victoire 3-0, il a ainsi refermé ce chapitre de la plus belle des manières sur le plan sportif. Mais derrière cette soirée historique, la tristesse reste immense pour Messi et pour tout un peuple argentin, qui a définitivement vu son numéro 10 tirer sa révérence.