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Ligue 1

Lens est en Ligue des Champions et Robin Risser va fêter ça !

Par Jordan Pardon
1 min.
Robin Risser sous les couleurs du RC Lens @Maxppp

Trois ans après sa dernière participation en Ligue des Champions, le RC Lens est de retour. Les Artésiens ont officiellement validé leur billet ce vendredi soir en s’imposant face au FC Nantes (1-0). Au coup de sifflet final, Robin Risser, déjà sans voix avant-même de faire la fête, exprimait sa joie.

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«C’est une vraie belle soirée, je pense que tout le groupe attendait ça. On voulait valider ce ticket, on est, entre guillemets, tombés à Brest (3-3), Nice (1-1), et ce soir, on fait le boulot face à une belle équipe de Nantes qui jouait sa survie. Je suis très content d’avoir pu aider l’équipe à valider le billet pour la Ligue des Champions, on va bien profiter ce soir, après on va récupérer et on verra mercredi (contre le PSG) ce qu’il va se passer»

Pub. le - MAJ le
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