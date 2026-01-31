PSG : le point médical avant Strasbourg, avec trois blessés

À l’approche de la 20e journée de Ligue 1 et de la réception du RC Strasbourg, dimanche soir au Parc des Princes (20h45), le Paris Saint-Germain a communiqué son traditionnel point médical. Et avant ce choc qui permettrait au PSG de retrouver sa place de leader du Championnat, trois éléments de l’effectif francilien manqueront à l’appel.

Quentin Ndjantou poursuit son travail de reprise et n’est pas encore apte à réintégrer le groupe. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia continue de suivre des soins spécifiques après sa sortie prématurée contre Newcastle, mercredi. Tandis que Fabian Ruiz reste également à l’infirmerie après une contusion au genou gauche. Des absences potentielles dont devra tenir compte Luis Enrique pour préparer ce rendez-vous face aux Alsaciens.