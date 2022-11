Le Borussia Dortmund croit pouvoir conserver Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Pépite du Borussia Dortmund et grand espoir du football anglais, Jude Bellingham est parvenu à faire tourner les regards vers lui des plus grands clubs européens. Mais dans un tel contexte, 90min affirme que les Jaune et Noir sont confiants pour le conserver au-delà de la saison en cours. Un coup qui serait énorme pour le club de la Ruhr s'il parvenait son joyau de 19 ans de ne pas quitter l'Allemagne, lui qui est notamment convoité par Manchester City, Liverpool, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain.

Le média explique qu'aucune décision ne sera prise avant la Coupe du Monde quant à l'avenir du joueur, lié au Borussia jusqu'en juin 2025. 90min avance également que les dirigeants du BVB aimeraient le conserver une saison de plus et, à l'image de ce qu'ils avaient fait avec Erling Haaland, inclure une clause de libération pour le jeune milieu de terrain britannique. Quoiqu'il en soit, le dossier de Jude Bellingham sera l'un des plus chauds du prochain mercato estival.