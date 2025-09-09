Le Real Madrid prépare un sale coup pour le Ballon d’Or !

Une année est passée, mais le Real Madrid a la rancœur tenace. Le 28 octobre dernier, le Ballon d’Or était attribué au joueur de Manchester City, Rodri. Une aberration pour le club madrilène, qui avait grandement propagandé pour un sacre de Vinícius Júnior. Comprenant que l’international brésilien ne repartirait pas du Théâtre du Châtelet avec le saint graal, le Real avait ainsi boycotté la compétition. Ni les joueurs, ni l’entraîneur de l’époque Carlo Ancelotti - qui avait remporté le trophée du meilleur entraîneur - ou même un représentant du club ibérique n’avait fait le déplacement jusqu’à Paris.

Onze mois plus tard, la donne n’a pas complétement changé. Après une saison 2024/2025 sans trophée majeur remporté, le Real Madrid ne devrait pas s’attendre à remporter la moindre récompense, le 22 septembre. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham, seuls nominés côté madrilène, ne partent pas favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année. Malgré cela, la présence du Real Madrid est espéré après son désistement de l’année dernière. France Football a tenté de renouer contact avec la Maison Blanche. Mais a priori, ça ne passe toujours pas.

Le Real Madrid n’ira pas au Ballon d’Or

Selon le quotidien espagnol Marca, les réunions entre le Real et les organisateurs du Ballon d’Or n’ont pas abouti. Le club merengue ne comprend pas ce qui s’est passé lors de l’édition précédente. De plus, la présence de l’UEFA, affiliée à cette cérémonie depuis l’année passée et en conflit avec le Real Madrid suite à la création de la SuperLeague, n’est pas non plus un facteur qui favorise un accord.

Sauf retournement de situation, aucun joueur ni représentant du club espagnol ne devrait donc faire le déplacement dans la capitale française, dans 13 jours. Une manière de montrer que le préjudice de l’année dernière n’a toujours pas été pardonné et que le Real Madrid, connu également pour son nombre important de joueurs qui ont remporté le Ballon d’Or (Di Stefano, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Cristiano, Modrić et Benzema), a décidé de tourner la page avec le plus important des trophées individuels.