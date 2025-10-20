Javier Tebas au cœur d’une plainte à cause du FC Barcelone

Le Conseil supérieur des sports (CSD) a officiellement déposé plainte ce lundi contre Javier Tebas, président de LaLiga, pour « violations très graves », selon le quotidien AS. Cette action fait suite à une dénonciation formulée en août dernier par Miguel Ángel Galán, président de l’Association Transparence et Démocratie dans le Sport, et soutenue par 18 membres du FC Barcelone. Le litige découle d’une note d’information publiée en avril par LaLiga, révélant des données financières confidentielles du club catalan liées aux loges VIP du nouveau Camp Nou. Les plaignants estiment que cette divulgation enfreint le devoir de confidentialité prévu à l’article 5 du Règlement d’élaboration du budget de LaLiga ainsi que l’article 76.2 de la Loi sur le Sport, qui qualifie ce type de manquement d’« infraction très grave ».

Le Tribunal administratif du sport (TAD) doit désormais déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Tebas, qui risque des sanctions allant d’un simple blâme à une révocation de ses fonctions. Cette affaire s’inscrit dans un climat déjà tendu entre LaLiga et le FC Barcelone, sur fond de querelles autour du fair-play financier et de l’affaire Olmo. En avril dernier, LaLiga avait accusé le Barça d’avoir omis d’enregistrer 100 millions d’euros issus de la vente de 475 loges VIP, avant de retirer son communiqué sous la pression du club. Barcelone, de son côté, reproche à Tebas d’avoir exposé publiquement des informations internes sensibles, aggravant une relation institutionnelle déjà fragilisée entre les deux entités.