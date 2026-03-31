La sensation Moncef Zekri change de représentant

Titulaire indiscutable avec le Maroc lors de la Coupe du Monde U17, Moncef Zekri s’était notamment illustré en délivrant deux passes décisives en huitième de finale face au Mali. Un talent précoce qui se confirme en club : il est l’un des rares joueurs de sa génération à évoluer régulièrement chez les professionnels, avec déjà 16 apparitions en Jupiler Pro League cette saison sous le maillot de Malines.

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Petit gabarit (1,72 m), explosif sur ses premiers appuis, ce pur gaucher possède une excellente patte gauche. Son profil résolument moderne, capable d’allier une vraie solidité défensive à une grosse projection offensive, ne passe pas inaperçu sur le marché. Le latéral gauche vient de franchir un nouveau cap en coulisses en confiant la gestion de ses intérêts à l’agence KBSPORTS. Une décision forte à quelques mois du mercato estival, d’autant que les convoitises se multiplient. Toujours selon nos sources, des clubs de Premier League comme Brighton et Brentford sont déjà sur les rangs, aux côtés d’autres formations européennes, pour tenter d’arracher la signature de la sensation marocaine.