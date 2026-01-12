Menu Rechercher
Coupe de France

PSG - Paris FC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 0-0 Paris FC

Ce lundi, nous avons le droit à un derby parisien pour les 1/16e de finale de la Coupe de France et ce duel entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Les joueurs de Luis Enrique s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Warren Zaïre-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Beraldo. Le milieu de terrain est assuré par Fabian Ruiz, Vitinha et Senny Mayulu. Devant, Gonçalo Ramos est soutenu par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

De leur côté, les hommes de Stéphane Gilli s’organisent dans un 5-4-1 avec Obed Nkambadio qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nhoa Sangui, Moustrapha Mbow, Timothée Kolodziejczak, Otavio et Tuomas Ollila. Maxime Lopez et Adama Camara composent l’entrejeu. En pointe, Willem Guebbels est épaulé par Mathieu Cafaro et Alimami Gory.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Ruiz, Vitinha, Mayulu – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia

Paris FC : Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila – Cafaro, M.Lopez, Camara, Gory – Geubbels

