Le FC Barcelone a trouvé comment financer le retour de Lionel Messi, Chelsea se fait dézinguer en Angleterre

Messi va augmenter les revenus du club !

Le retour de Lionel Messi fait de plus en plus saliver en Catalogne. «Le Barça attend Messi», résume Sport. Et au-delà du club et de ses fans, c’est surtout le vestiaire qui serait ravi que La Pulga revienne à Barcelone. Le journal espagnol explique aussi que les dirigeants barcelonais sont convaincus que son salaire entrera dans les clous du fair-play financier. En tout cas Mundo Deportivo, nous donne une piste du club blaugrana pour faire passer la pilule du retour de Messi et évoque un «levier» de l’Argentin. «Au déjà du poids sportif et émotionnel, le retour de Messi signifierait une augmentation des revenus de plus de 25%», peut-on lire sur la couverture du journal. Reste maintenant à savoir si cette tactique sera suffisante pour que l’Argentin puisse valider ce retour…

Chelsea «pas assez bon» !

En Angleterre, Chelsea prend cher après sa nouvelle défaite en Ligue des Champions. C’est le Real Madrid qui l’a emporté, encore sur le score de 2-0, et c’est surtout la déception qui domine dans les journaux anglais. C’est le cas en Une du Daily Mail qui titre «Franchement pas assez bon», en visant au passage le coach, Frank Lampard. C’est encore l’entraîneur intérimaire qui est pointé du doigt en couverture du Daily Mirror ! Il faut dire que l’Anglais en est déjà à 4 défaites de suite depuis sa nomination sur le banc du club londonien…

Giroud et l’AC Milan : « de l’enfer au paradis »

Du côté de l’Italie, la qualification de l’AC Milan fait grand bruit. Le «lion Milan» s’est qualifié face au Napoli, après un match nul (1-1), comme le résume La Gazzetta dello Sport. En couverture du Corriere dello Sport, on retrouve le buteur des Rossoneri, Olivier Giroud. Après avoir manqué un penalty, l’attaquant français est parvenu à ouvrir le score, après un très bon travail de Rafael Leão. Ce sont d’ailleurs les deux hommes que l’on peut apercevoir en Une du Quotidiano Sportivo ce mercredi matin. Enfin, c’est encore Giroud qui est mis à l’honneur en couverture de Tuttosport ! Pour le quotidien, il est passé «de l’enfer au paradis».