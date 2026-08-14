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Ligue 1

PSG : l’agent de Mika Godts confirme un transfert imminent

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mika Godts avec l'Ajax @Maxppp

En début d’après-midi, plusieurs médias ont révélé qu’un accord verbal a été trouvé pour le transfert de Mika Godts (21 ans) au Paris Saint-Germain. Une opération d’un montant total de 55 M€. Dans la foulée, l’agent du joueur belge, Niels De Jonck, a confirmé dans De Telegraaf que le dossier est dans sa phase finale.

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« Les clubs sont quasiment parvenus à un accord. On chipote encore un peu ici et là, comme on dit en Belgique. Jordi Cruyff met tout en œuvre pour obtenir la meilleure affaire possible pour l’Ajax. Nous prévoyons de nous rendre à Paris vendredi ou samedi pour la visite médicale et les formalités administratives. En principe, Mika ne fera plus partie du groupe pour le match de dimanche contre Heerenveen. » Une bonne nouvelle pour le PSG.

Pub. le - MAJ le
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