Les confessions de Koke sur sa nouvelle vie en prison

S'il n'a pas connu une grande carrière de joueur, Sergio Contreras Pardo, dit Koke (37 ans) reste connu en France pour avoir évolué sous le maillot de l'Olympique de Marseille entre 2004 et 2006 (6 buts en 43 matches de Ligue 1). Ensuite, l'Espagnol originaire de Malaga s'est perdu dans de multiples expériences avant d'atterrir en prison. Arrêté dans une vaste opération anti-drogue de la Guardia Civil en novembre 2019, Koke a été pris avec 1 000 kilos de Haschich et de grosses sommes d'argent. L'ex-Phocéen avait été ensuite envoyé derrière les barreaux quelques jours plus tard, sans caution avec les chefs d'accusation suivants : délits contre la santé publique, détention illicite d’armes et appartenance à une organisation criminelle.

Après-demain, Koke "fêtera" ses six premiers mois en prison. L'occasion pour lui de donner de ses nouvelles dans un entretien accordé à El Desmarque. « Je sais que beaucoup de gens veulent avoir de mes nouvelles. Je ne peux pas entrer dans les détails concernant ma situation en prison. Ça se passe bien pour le moment, même si j’ai été privé de ma liberté. Je me considère comme une personne chanceuse dans la vie. J’ai vécu plusieurs expériences incroyables », a-t-il déclaré, avant de raconter ses conditions de détention.

Koke dédramatise

« Ici, tout est difficile. Le plus difficile est d’être sans ma famille. Mais c’est dur aussi de savoir que ma compagne et mon frère sont aussi en prison. Je n’ai pas le droit d’avoir des coups de mou, ils ont besoin de moi. Tout le monde a vu des films sur les prisons. Ici, les journées sont interminables. Tous les jours, je fais presque la même chose. Je fais du sport le matin. (…) Avant le problème Covid-19, j'allais à un cours de culture d'entreprise, mais c'est arrêté actuellement. Je regarde aussi le code pénal, ce sont des choses que je ne faisais pas dehors, mais j'ai du temps pour ça ici », a-t-il indiqué, avant d’ajouter.

« Ici, rien n’est comme on peut se l’imaginer (sur les prisons). C’est ni bien, ni mal. Chacun a son histoire. je ne juge pas, j’aime écouter. En prison, il y a des gens bons et intéressants. Ici, la situation n’est pas si mal. Nous nous portons bien, peut-être même mieux que vous qui êtes dehors (en raison de la crise du coronavirus). On peut courir, s’entraîner. J’espère quand même que ça va vite se passer. » Un espoir qui reste pour le moment abstrait puisque Koke ne sait toujours pas quand cette période de détention préventive va s'achever. « Je ne peux pas faire de plans. J’ai beaucoup d’idées, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. »