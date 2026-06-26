PFC, Antoine Kombouaré : «je serai à la reprise mercredi»

Qui sera sur le banc du Paris FC cette saison ? Et qui sera présent le 1er juillet prochain pour assurer la reprise de l’entraînement? Pour cette seconde interrogation, c’est tout vu selon Antoine Kombouaré. «Je serai à la reprise mercredi», affirme le technicien de 62 ans dans les colonnes de L’Equipe. Sa situation n’a pourtant pas été clarifiée, lui dont le contrat court jusqu’en 2027. Il semblait y avoir une volonté commune avec la direction de poursuivre l’aventure ensemble, après avoir facilement obtenu le maintien.

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Seulement, les semaines de négociations n’ont abouti sur rien. Kombouaré souhaitait obtenir une année supplémentaire dans sa prolongation là où le club préférait s’en tenir au contrat fixé à son arrivée en février dernier. Son départ a donc été fortement pressenti pour les jours à venir. Des noms d’entraîneurs ont même déjà été cités pour le remplacer, à l’instar de Liam Rosenior et Habib Beye, comme nous vous le révélions. Mais jusqu’à preuve du contraire, c’est bien le Kanak qui accueillera les joueurs à la rentrée mercredi prochain. Cette situation est tout de même particulièrement floue.