Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

PFC, Antoine Kombouaré : «je serai à la reprise mercredi»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Antoine Kombouaré, l'entraineur du Paris FC @Maxppp

Qui sera sur le banc du Paris FC cette saison ? Et qui sera présent le 1er juillet prochain pour assurer la reprise de l’entraînement? Pour cette seconde interrogation, c’est tout vu selon Antoine Kombouaré. «Je serai à la reprise mercredi», affirme le technicien de 62 ans dans les colonnes de L’Equipe. Sa situation n’a pourtant pas été clarifiée, lui dont le contrat court jusqu’en 2027. Il semblait y avoir une volonté commune avec la direction de poursuivre l’aventure ensemble, après avoir facilement obtenu le maintien.

La suite après cette publicité

Seulement, les semaines de négociations n’ont abouti sur rien. Kombouaré souhaitait obtenir une année supplémentaire dans sa prolongation là où le club préférait s’en tenir au contrat fixé à son arrivée en février dernier. Son départ a donc été fortement pressenti pour les jours à venir. Des noms d’entraîneurs ont même déjà été cités pour le remplacer, à l’instar de Liam Rosenior et Habib Beye, comme nous vous le révélions. Mais jusqu’à preuve du contraire, c’est bien le Kanak qui accueillera les joueurs à la rentrée mercredi prochain. Cette situation est tout de même particulièrement floue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Antoine Kombouare

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Antoine Kombouare Antoine Kombouare
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier