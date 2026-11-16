Le Bayern Munich fonce sur Robin Risser pour l’après-Neuer !

Le temps commence-t-il à rattraper Manuel Neuer ? À 40 ans, le légendaire portier allemand traverse une période délicate, régulièrement perturbé par des pépins physiques qui l’éloignent des terrains et fragilisent sa disponibilité. Touché au pied droit depuis plusieurs semaines, le portier bavarois a récemment été victime d’une déchirure partielle d’un tendon lors de la rencontre face à Mayence, remportée 2-1 par les Munichois. Déjà contraint de manquer quelques rencontres en raison de douleurs persistantes, le champion du monde 2014 est indisponible pour une durée indéterminée. Une situation qui renforce les interrogations autour de sa succession, alors que le gardien a lui-même laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2026-2027.

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Dans ce contexte, le Bayern Munich aurait ainsi coché le nom de Robin Risser. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club allemand a, en effet, noué des premiers contacts pour tenter d’attirer le portier du RC Lens. Âgé de 21 ans, le Français s’est imposé comme un titulaire dans les cages artésiennes après son arrivée à l’été 2025. Ses performances et sa progression ne passent pas inaperçues, puisqu’il suscite également l’intérêt de plusieurs formations de Premier League.

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Risser acheté puis prêté ?

Le Bayern devra donc faire face à une concurrence étrangère pour espérer boucler cette opération. L’idée des dirigeants munichois serait de passer à l’action dès le mercato hivernal de janvier 2027. Le scénario envisagé consisterait à recruter Risser dès cet hiver, puis à le laisser en prêt au RC Lens jusqu’à la fin de la saison, avant de l’intégrer à l’effectif bavarois lors du prochain exercice. Une stratégie qui permettrait au jeune gardien de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît parfaitement, tout en préparant progressivement son arrivée en Allemagne.

Le Bayern ne chercherait donc pas nécessairement à bouleverser sa hiérarchie immédiatement, mais plutôt à sécuriser un profil d’avenir. Formé au RC Strasbourg, Robin Risser a connu plusieurs étapes dans sa carrière, avec des passages par Dijon et le Red Star, avant de rejoindre Lens lors de la saison 2025-2026. Désormais installé dans le paysage du football français et international, Risser pourrait finalement passer un nouveau cap dans sa jeune carrière. Reste désormais à savoir si les premiers échanges se transformeront en négociations concrètes et si le club bavarois parviendra à convaincre Lens, mais également le joueur, malgré l’intérêt grandissant de la Premier League.