Large vainqueur de Venise (4-0), la Juventus a pu compter sur quatre réalisations en seconde période signées Woltemade, Cabal, Koopmeiners et Kolo Muani. Après une première mi-temps difficile, les Bianconeri ont finalement fait la différence. Au micro de DAZN, Luciano Spalletti a notamment expliqué vouloir disposer d’une solution supplémentaire en pointe et compte sur Randal Kolo Muani pour endosser un costume plus grand.

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« Avec tous ces matchs, j’ai besoin d’un autre attaquant au milieu de terrain. J’ai trois ailiers à droite, Conceição, Zhegrova et Nico. À gauche, j’ai Alajbegovic, Yildiz et Boga. Je dois l’encourager à jouer en pointe. Il doit être capable de se démarquer pour attaquer en profondeur. Quand il reçoit le ballon dans l’axe avec un adversaire derrière lui, il n’est pas à l’aise. J’ai besoin de lui aussi en pointe, même si Ekhator est là maintenant », a-t-il déclaré au sujet de l’ancien buteur parisien.