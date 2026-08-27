Barça : le groupe pour l’Athletic avec Rodri et Baldé

Deuxième rencontre de Liga pour le FC Barcelone, qui avait battu Elche sur le score de 5-0 pour son entrée en matière dans la compétition le week-end dernier. Ce soir, pour le compte de la première journée de Liga (il s’agit d’un match reporté), les troupes d’Hansi Flick défieront l’Athletic Club au Camp Nou.

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Le club catalan vient d’ailleurs de dévoiler le groupe pour ce soir avec deux nouveautés : Rodri, qui va faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, même s’il ne devrait pas être titulaire. Puis, Alejandro Baldé, de retour dans le groupe après avoir été écarté face à Elche et après un départ finalement avorté.