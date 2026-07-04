Coupe du Monde 2026 : le vol retour du Sénégal annulé, ça vire au chaos !

Le retour de la sélection sénégalaise connaît un nouveau rebondissement. En effet, comme indiqué ce samedi soir par Dsprots, le vol spécial qui devait rapatrier les Lions de la Téranga après leur élimination de la Coupe du Monde 2026 a finalement été annulé, plongeant la délégation dans l’incertitude. Selon plusieurs sources, des désaccords entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF) seraient à l’origine de cette situation, chacun se renvoyant la responsabilité de l’organisation du voyage.

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En attendant une solution, joueurs et membres de l’encadrement restent bloqués aux États-Unis, bien que certains avaient déjà effectué leur retour, à l’instar de Pape Alassane Gueye, Édouard Mendy, Mory Diaw et Ismail Jakobs. Cet épisode vient ternir un peu plus la fin de parcours des Lions et alimente les interrogations sur la gestion de la délégation sénégalaise.