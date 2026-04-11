Tottenham est en train de devenir le pire flop de l’histoire de la Premier League

Ce matin, Roberto De Zerbi s’est réveillé en tant que relégable. Le nouvel entraîneur italien n’a pourtant pas fait grand-chose pour cela. Nommé le 30 mars dernier, il n’a toujours pas dirigé son premier match. Celui-ci aura lieu demain (15h) sur la pelouse de Sunderland et il aura une certaine pression sur les épaules. Depuis son large succès hier soir (4-0) sur Wolverhampton, West Ham a laissé sa 18e place à son voisin londonien. À ce niveau aussi avancé de la saison (la Premier League dispute sa 32e journée cde week-end), c’est une première pour les Spurs depuis 17 ans !

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Ils ont désormais deux longueurs de retard sur les Hammers et le spectre d’une relégation en fin de saison est plus que jamais d’actualité. Il s’agirait alors d’un des événements les plus marquants de l’histoire de la Premier League en 1992, au même titre que les Invicibles d’Arsenal en 2004 ou la victoire de Leicester en 2016. Champion d’Europe il y a 11 mois avec une victoire en Ligue Europa face à Manchester United, Tottenham visait en début de saison une place dans le premier tiers du championnat et une nouvelle qualification européenne. Avec le 6e effectif le plus cher d’Angleterre, il y avait de quoi nourrir quelques ambitions.

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Des chiffres qui donnent le tournis

La valorisation combinée des joueurs de Tottenham s’élève à 747,8 millions de livres sterling (858 M€). C’est deux fois plus que Nottingham Forest (433 M€) par exemple. L’écart est encore plus marqué avec ses autres concurrents pour le maintien comme West Ham (373 M€), Leeds (239 M€), Wolverhampton (190 M€) et Burnley (187 M€). Les Xavi Simons (65 M€), Mohammed Kudus (63 M€), Conor Gallagher (40 M€), Mathys Tel (35 M€) et autres Kevin Danso (25 M€) ont tous été recrutés une fortune, pour quels résultats ? Au rapport coût équipe/classement attendu, Tottenham est la pire équipe d’Angleterre, d’après Sky Sports.

Les Spurs possèdent la 7e masse salariale du championnat, entre Aston Villa et Newcastle. Elle est estimée à 156 M€ à l’année, largement plus que celle de Nottingham Forest (56 M€) et West Ham (71 M€), ses deux rivaux directs. Elle est aussi trois fois supérieure à celle de Leicester (48 M€), équipe qui rémunère le mieux en Championship. Si les Lylywhites étaient amenés à descendre en fin de saison, il leur faudrait réaliser des réductions de coûts drastiques. Sur les deux derniers mercatos, Tottenham a dépensé autant que l’ensemble des équipes de 2e division (252 M€). Une relégation ferait tâche pour un club dont la valeur est estimée à 638 M€, soit la 9e au monde, et après avoir investi 1 milliard d’euros dans la construction de son propre stade…