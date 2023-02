Francfort - Naples : neuf ultras allemands arrêtés après de graves bagarres

La suite après cette publicité

La ville de Francfort est occupée par les forces de l’ordre à l’approche de la rencontre de Ligue des Champions entre le Napoli et l’Eintracht Francfort, prévue ce mardi soir en Allemagne. Certains supporters italiens ont été contraints de quitter un bar du centre-ville lundi soir après des bagarres et des bousculades avec des ultras du club allemand. Plusieurs autocollants racistes «Sudistes de merde» (insulte très connotée et symbolique en Italie) contre les Napolitains sont apparus dans les rues allemands en ce début de semaine. Malgré les échauffourées, personne n’a été transporté à l’hôpital.

Les ultras de l’Eintracht ont aussi de mauvais précédents avec ceux de l’AS Roma et sont jumelés avec ceux de l’Atalanta, autre rival historique des tifosi du Napoli. La police allemande a confirmé l’arrestation de neuf ultras de l’Eintracht responsables des affrontements qui ont eu lieu lundi soir, à qui des barres de fer et des armes de poing ont également été confisquées. Le porte-parole de la police, Thomas Hollerbach, a parlé de 22 autres supporters allemands, déjà connus, qui seront tenus à l’écart du stade et a confirmé que la police met tout en œuvre pour empêcher toute violence ce mardi soir.

À lire

Naples contrôle la fin de la rencontre !