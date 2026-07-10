L’Inter a ciblé trois recrues

Avec l’arrivée d’Ivan Provedel dans les buts et du nouveau Dumfries, l’Inter Milan s’attaque désormais à compléter son effectif pour la saison à venir. Le gardien italien prend la place laissée vacante par Sommer, tandis qu’Anan Khalaili, transféré pour 25 millions d’euros en provenance de l’Union Saint-Gilloise, devrait passer sa visite médicale ce vendredi. Après ces renforts, le club nerazzurri cible trois autres recrues selon La Gazzetta Dello Sport : un milieu de terrain, un défenseur central expérimenté et un jeune joueur prometteur. Curtis Jones, milieu de Liverpool âgé de 25 ans, est la première priorité. L’Anglais, dont le contrat expire en 2027, a donné son accord pour rejoindre l’Inter, mais Liverpool exige au moins 40 millions d’euros plus des bonus, un prix influencé par les transferts récents de milieux de Premier League comme Anderson et Tonali.

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L’Inter réfléchit également à son organisation défensive et à ses options sur les flancs. La stratégie actuelle prévoit que Khalaili et Andy Diouf évoluent sur le côté droit, tandis que Luis Henrique pourrait être testé comme doublure gauche de Dimarco. Côté défense centrale, le club ne compte actuellement que Bisseck, Akanji et Bastoni, plus Carlos Augusto en alternative gaucher. L’Inter cherche donc un défenseur central titulaire, un joueur polyvalent et un jeune remplaçant à former. Plusieurs noms sont étudiés, de Chalobah à N’Dicka, en passant par Gianluca Mancini, avec un intérêt récent pour Jhon Lucumi, dont le contrat avec Bologne arrive à échéance et dont la clause libératoire est fixée à 28 millions d’euros.