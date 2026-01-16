Mercato : Rennes attaqué de tous les côtés !

Le Stade Rennais revient de loin. Mal embarqués à un moment donné, les Bretons retrouvent peu à peu des couleurs. Sixième du championnat de France, la formation dirigée par Habib Beye, qui a été annoncé un temps sur le départ, est toujours en course en Coupe de France. Une bonne nouvelle pour les dirigeants qui souhaitent que l’équipe retrouve la Coupe d’Europe en 2026. C’est le cas du président exécutif, Arnaud Pouille. Ce dernier s’est exprimé au sujet de l’évolution du SRFC dans les colonnes du quotidien Ouest-France. Il en a profité pour évoquer le mercato, lui qui a tenu à rappeler la ligne directrice du club qui veut s’appuyer sur son savoir-faire et sa formation.

La suite après cette publicité

Pouille évoque le mercato

«La feuille de route définie avec le propriétaire est intangible : l’Académie au cœur du projet, l’ambition européenne, du bonheur sur le territoire pour les supporters. Redonner de la place dans l’équipe à l’Académie, cela prend aussi du temps, se fait à travers des fenêtres de transferts et selon le développement des jeunes. À Metz en novembre, on était parti avec 11 joueurs formés localement dans le groupe, cela signifie quelque chose. La formation, ici, c’est quelque chose de plus qu’ailleurs. Il faut vraiment arriver à ne plus bouger de cette ligne dans la constitution du groupe, même s’il y aura forcément des départs de joueurs selon leur parcours de carrière.»

La suite après cette publicité

Pouille, qui a indiqué avoir de bonnes relations avec Habib Beye et son directeur sportif Loïc Désiré, a ensuite précisé que le club doit faire encore des efforts pour baisser sa masse salariale en prévision de la saison 2026-27 qui sera difficile pour les écuries françaises. Il a conclu ensuite sur ce marché hivernal. «On est dans une logique de groupe qu’il ne faut pas trahir. Il y avait trop de joueurs, là le groupe a été restreint. On a besoin de stabilité. Après, il peut aussi y avoir un blessé, une offre absolument irrefusable… Loïc se prépare sur tous les dossiers avec Habib, et on verra.» Justement, les pensionnaires du Roazhon Park vont devoir avoir les reins solides pour éviter de se faire dépouiller.

Rennes veut éviter de se faire dépouiller

Ce vendredi, le Telegraph indique que Chelsea est très intéressé par Jérémy Jacquet (20 ans). De son côté, l’Equipe ajoute le Bayern Munich à la liste de ses prétendants. Rennes souhaite le conserver jusqu’à cet été, à moins d’une offre difficile à refuser précise le quotidien sportif. La position est la même pour Abdelhamid Aït Boudlal (19 ans). De son côté, Kader Meïté (18 ans) suscite l’intérêt d’Al-Hilal en Arabie saoudite ainsi que celui d’une formation anglaise. Tous sont prêts à dégainer si Rennes venait à ouvrir la porte cet hiver. Ce qui ne semble pas être le cas pour le moment.

La suite après cette publicité

Idem pour Estéban Lepaul, qui n’a pas l’intention de bouger. Ce, malgré des touches en Bundesliga et en Serie A. Malgré une situation qui s’est compliquée, Seko Fofana et Ludovic Blas ne devraient pas bouger cet hiver. Dans le sens des arrivées, les Rennais regardent visiblement du côté de la Turquie. En effet, l’Equipe indique que le joueur de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, est apprécié. En défense, le profil de Noham Kamara (18 ans, PSG) plaît aussi. Mais l’Olympique lyonnais est aussi sur les rangs. Rennes est sur tous les fronts cet hiver.