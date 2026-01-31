Bruges, De Zerbi, Benatia : Pablo Longoria lâche ses vérités

Il faut soigner les têtes à l’OM. Trois jours après l’élimination complètement dingue en Ligue des Champions, il faudra plus qu’un Doliprane pour se remettre. Une victoire sur la pelouse du Paris FC ce samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, aidera déjà à aller mieux. Cette rencontre donnera le ton sur la suite aussi et le degré d’engagement du vestiaire à l’égard de leur entraîneur et de la direction. De vives tensions ont éclaté dans le vestiaire ces derniers jours, alors que Roberto De Zerbi a lui démenti tout départ du club. Pablo Longoria ne s’est pas encore exprimé sur la situation de l’OM, ce qu’il a fait juste avant le coup d’envoi sur beIN Sports.

Il a préféré prendre un peu de recul après les événements de mercredi soir. « C’est bien de ne pas parler à chaud, chacun a son rôle. La responsabilité est collective, mais en tant que président, je suis le premier responsable », assure-t-il pour commencer, et évoque tour à tour le besoin de sortir du « drame », du « cinéma » sur la situation de l’OM. « 3-0 contre Bruges, c’est une défaite importante, et ce n’est pas acceptable, mais on doit rester sérieux. (…) À aucun moment il n’y a eu un départ de coach. On a discuté de pourquoi on a perdu ce match. On a fait des matchs de très haut niveau et des matchs de très bas niveau. » Il faut comprendre pourquoi.

«Medhi Benatia est l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe»

Longoria répond aussi au manque de stabilité de l’équipe, critiqué par De Zerbi en conférence de presse. Il comprend l’Italien, mais met aussi en avant la nécessité économique de se séparer de certains éléments. « La stabilité, avoir des joueurs qui jouent ensemble longtemps, ça aide. Connaître ses coéquipiers, les mécanismes de l’équipe, c’est normal. (…) La vente de Vaz, autour de 22 M€ plus bonus, celle de Bakola est en phase de clôture. L’entraîneur leur a donné l’opportunité de jouer la Ligue des Champions. Il valorise les joueurs. Cela fait combien de temps que ce n’était pas arrivé à l’OM ? » questionne-t-il.

Le président marseillais continue aussi à faire confiance à Medhi Benatia dans son rôle de dirigeant. « Il est l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe. Il est hors norme dans son travail, s’enflamme l’Espagnol avec une petite référence à sa façon de s’exprimer et de se tenir à l’égard de certains. Je suis sûr d’une autre chose aussi. Avec son caractère, c’est le meilleur pour l’OM. Il connaît le club depuis qu’il est petit, comment le club fonctionne. Je ne me suis jamais retrouvé avec une personne avec un tel niveau d’engagement. » Des paroles présidentielles qui ont le mérite d’être claires à l’heure où il faut soigner le traumatisme.