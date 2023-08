PSG : la direction du FC Barcelone confirme le départ d’Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Le dossier commençait à bien traîner en longueur mais il pourrait bien toucher au but. Comme nous vous le révélions en exclusivité, FC Barcelone souhaitait gagner du temps dans l’opération Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Ainsi, malgré un mail envoyé par les dirigeants parisiens aux hautes sphères barcelonaises pour organiser la traditionnelle visite médicale du joueur, le board des Culers ne répond pas et a désormais un autre plan en tête. Néanmoins, comme prévu et sans surprise puisque nous vous l’avions révélé en exclusivité, l’ancien joueur du BVB va bien être un nouveau joueur du PSG.

Ces dernières heures ont été d’ailleurs assez mouvementées et tendaient à confirmer un départ imminent du natif de Vernon puisque le futur parisien avait, dans un premier temps, reçu un accueil salé de certains supporters catalans qui n’ont pas hésité à insulter le Français, lors de l’arrivée du bus du FC Barcelone à Montjuic. Ensuite, la radio Cadena COPE avait confirmé que l’ancien joueur de Rennes, en accord avec ses dirigeants catalans, n’a pas été convoqué pour le Trophée Gamper, disputé le soir même contre Tottenham. Mais les véritables signaux de départ sont venus de la bouche des dirigeants catalans.

Le dossier est bouclé

« Nous sommes sur le point de boucler l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible », avait affirmé le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste avant la rencontre remportée par les Blaugrana (4-2) contre Tottenham, sur la pelouse de l’Estadi Olímpic Lluís Companys dans le cadre du traditionnel Trophée Gamper. Mais une plus grande confirmation est venue après le match de la bouche du directeur sportif du club.

En effet, le directeur sportif du FC Barcelone a par la suite ajouté : «Ousmane Dembélé est en route pour Paris. L’affaire est conclue, nous n’avons plus qu’à signer tous les documents. Il n’est pas dans la dynamique de l’équipe première. S’il était là, il aurait été au stade». Tout semble enfin bouclé dans l’un des feuilletons estivaux les plus importants du mercato et l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain est ainsi imminente, alors que le joueur français arrivera à Paris dans les prochaines heures où il signera un contrat de 5 ans.