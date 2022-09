Christophe Galtier défend la maturité des joueurs de foot

La suite après cette publicité

Christophe Galtier a été épinglé il y a deux semaines après sa réflexion sur le char à voile, tout comme Kylian Mbappé qui a préféré ne pas répondre à une question sur l'utilisation fréquente des jets privés. Invité au festival « Demain le sport » ce jeudi à Paris, l'entraîneur parisien est revenu sur cet épisode et a pris la défense des joueurs de football, très souvent accusés de ne pas être en phase avec la réalité du quotidien. « Ce n’est pas du tout l’image, ce que vous ne savez pas c’est qu’ils sont très généreux, ils défendent des causes nobles. Ils sont très cultivés, d’autant plus que dans le vestiaire ils croisent différentes nationalités, ils s’intéressent à ce qui se passe en Espagne, en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, dans les pays de l’Est...»

D'après le coach parisien, qui a été interrompu par deux manifestants luttant contre le changement climatique durant la conférence, les joueurs font face à de très grosses responsabilités alors que certains ne sont pas encore majeurs. « Croyez-moi, ils ne sont pas hors-sol. Ils sont beaucoup plus matures que d’autres jeunes, ils sont confrontés à la réalité, déjà à celle de la compétition. On a l’image du footballeur irresponsable, c’est faux. Très jeunes ils sont souvent déjà mariés, déjà papas, ils ont des responsabilités familiales, aussi de frère ou de petit-garçon et une énorme pression au quotidien », a-t-il poursuivi. Son vestiaire appréciera.