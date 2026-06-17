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Coupe du Monde

Portugal - RD Congo : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Portugal Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.29 N 5.60 2 10.5 bonus 100€

C’est au tour du Portugal de faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde, un premier match face à la RD Congo à Houston. Très attendue dans ce Mondial, la Seleção est toujours à la recherche de sa première étoile, la victoire est absolument impérative aujourd’hui. En face, les Léopards vont aborder cette rencontre sans pression, eux qui retrouvent la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Pour cette rencontre, Roberto Martinez opte pour un 4-3-3. Diogo Costa au but, Cancelo et Nuno Mendes latéraux, Veiga dans l’axe de la défense avec Araujo. Au milieu de terrain, on retrouve Vitinha et Joao Neves avec Bruno Fernandes en meneur de jeu. Du côté de l’attaque, Bernardo Silva et Pedro Neto vont accompagner Cristiano Ronaldo. Sébastien Desabre décider d’aligner les siens en 3-5-2. Mpasi en dernier rempart, Kapuadi en défense centrale avec Mbemba et Tuanzebe, Wan-Bissaka et Masuaku dans des rôles de pistons. Dans le cœur du jeu, Moutoussamy est présent avec Kayembe et Mukau. Enfin, c’est un duo offensif composé de Wissa et de Bakambu qui tentera de peser sur la défense portugaise.

Les compositions

Portugal :

Portugal

4-2-3-1
Officielle

RD Congo :

Rép. Dém. Congo

5-3-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 17 juin

  • Angleterre - Croatie (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Jeudi 18 juin

  • Ghana - Panama (1h) sur beIN Sport 1
  • Ouzbékistan - Colombie (4h) sur beIN Sport 1
  • Tchéquie - Afrique du Sud (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Bosnie-Herzégovine (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Canada - Qatar (0h) sur beIN Sport 1
Pub. le - MAJ le
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