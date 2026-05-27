LdC : Robert Pirès voit le PSG se faire atomiser par Arsenal

Samedi soir, c’est jour de finale. On saura si le Paris Saint-Germain aura remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive ou si Arsenal sera sacré pour la première fois de son histoire. Et pour Robert Pirès, c’est tout vu ! Passé par le club londonien entre et 2006, l’ancien international français voit les PSG se planter dans les grandes largeurs.

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« Paris va passer à côté de sa finale, tout simplement. J’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim. Ils ont été sacrés champions de France, ils vont arriver à Budapest un peu sûrs d’eux. Ils vont se faire bien contrer et bien allumer par les joueurs d’Arsenal. C’est pour ça que Paris ne gagnera pas », a-t-il déclaré au micro de Canal+. Réponse dans trois jours !