Al-Hilal pense à rompre le contrat de Karim Benzema !

La situation de Karim Benzema à Al-Hilal est décidément de plus en plus tendue. Le Français, arrivé en février dernier en provenance d’Al-Ittihad avec un contrat courant jusqu’en juin 2027, est déjà considéré comme indésirable par sa nouvelle direction, malgré des statistiques loin d’être décevantes : 9 buts et 5 passes décisives en 13 rencontres la saison dernière. Al-Hilal cherche en effet à remodeler son effectif après une saison blanche et doit composer avec la limitation du nombre de joueurs étrangers.

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Surtout, cette volonté de se séparer de Benzema n’est pas nouvelle. Le club saoudien aurait déjà tenté de le placer dans plusieurs formations promues en Saudi Pro League cet été, mais le Ballon d’Or 2022 a refusé ces possibilités. Sa position est claire : il veut rester à Al-Hilal, sauf si son contrat est résilié et que le club lui verse la dernière année de salaire prévue. Et le contexte s’est encore tendu avec Simone Inzaghi. Pour son premier match de la saison en Saudi Pro League, Benzema a pourtant marqué sur penalty, mais il s’est ensuite agacé au moment de son remplacement à la 70e minute lors de la victoire 4-2 contre Al-Faisaly.

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Une situation délicate

Malgré cet épisode largement commenté en Arabie saoudite, Inzaghi a tenté de calmer le jeu : « nous avons parlé du match après qu’il se soit terminé. C’est normal qu’il veuille toujours jouer tous les matchs, et je le comprends, car j’étais moi aussi attaquant. » L’entraîneur italien a également justifié son choix de le remplacer : « à ce moment-là, nous avions un autre jeune joueur disponible, Kader Mete, qui représente l’avenir d’Al-Hilal, et il avait bien travaillé tout au long du stage, c’était donc le bon moment pour l’inclure dans le match. Je plaisantais avec Karim après le match, et j’ai une grande relation de respect avec lui, car il n’est pas seulement un grand champion, mais aussi très professionnel. »

Un discours rassurant en apparence, alors que la presse saoudienne assure que la relation entre Inzaghi et son avant-centre est loin d’être parfaite. Désormais, Al-Hilal pourrait aller encore plus loin. Le club étudie la possibilité de résilier le contrat de Benzema s’il parvient à recruter un nouvel avant-centre durant ce mercato. L’idée serait de parvenir à un accord financier avec le Français pour mettre fin à son bail, plutôt que de conserver un joueur que la direction ne semble plus vouloir. Al-Hilal doit notamment libérer une place dans son contingent d’étrangers pour pouvoir poursuivre son recrutement estival.