Giannelli Imbula signe… en Régional 2 !

Libre de tout contrat depuis la fin de sa modeste aventure turque à Istanbulspor en février 2024, Giannelli Imbula vient de s’engager officiellement avec l’AS Beauvais Oise, formation évoluant actuellement dans le très anonyme championnat de Régional 2. Un rebond inattendu pour le milieu de terrain congolais de 34 ans, passé par l’EA Guingamp, l’Olympique de Marseille et le FC Porto (qui avait tout de même déboursé 20 millions d’euros pour se l’offrir en 2015), avant d’enchaîner les passages contrastés aux quatre coins de l’Europe, de Stoke City au Toulouse FC, en passant par le Rayo Vallecano, Lecce, le FK Sochi ou encore Portimonense. C’est par un simple communiqué publié sur Facebook ce mardi, dans l’anonymat presque total, que le club picard a officialisé la nouvelle.

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Rétrogradé au huitième échelon national suite à de graves problèmes financiers, Beauvais, récemment repris par les frères Yatabaré, tente de retrouver des couleurs et de l’ambition dans une poule particulièrement relevée où il peine à exister (huitième sur douze). Récemment aperçu sur les terrains de la Kings League pour garder le rythme, l’ancien international congolais (2 sélections) va désormais devoir se frotter aux rugueuses pelouses du monde amateur. S’il n’a plus disputé de match officiel au plus haut niveau depuis de longs mois et devra retrouver une condition physique décente, l’imposant milieu de terrain apportera une expérience inestimable au vestiaire de l’ASBO. Un défi inattendu pour acter le crépuscule d’une carrière pour le moins surprenante.