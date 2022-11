Les trois clubs où veut signer Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ne l'a pas senti venir. Le 7 septembre dernier, le technicien allemand a été viré par Chelsea. Une vraie surprise pour lui, qui avait pourtant obtenu plus de responsabilités, notamment en matière de recrutement, depuis l'arrivée de la nouvelle direction. Mais celle-ci a souhaité passer à autre chose très rapidement, déçue par le marché des transferts et par les résultats de l'équipe (3 victoires, 1 nul et 3 défaites toutes compétitions confondues), dixième de Premier League à cette époque. Tuchel a donc payé les pots cassés et a été limogé au lendemain d'une terrible défaite face au Dinamo Zagreb en Champions League (1-0).

« Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs », a-t-on pu lire sur le communiqué de presse publié par les Londoniens. Remplacé dans la foulée par Graham Potter, l'ancien coach du PSG, touché par son départ, s'est donc mis en quête d'un nouveau challenge.

Tuchel a établi une prestigieuse liste

Rapidement, la presse allemande a indiqué qu'il attendait un coup de fil du Bayern Munich, où Julian Nagelsmann ne faisait pas l'unanimité. Mais il n'est pas encore venu, puisque le coach munichois est toujours en place. Ensuite, TT a été lié à l'Angleterre, où beaucoup poussent pour un départ de Gareth Southgate. Ce serait a priori pour après la Coupe du Monde. Mais là encore, l'Allemand pourrait ne pas avoir le poste puisque Mauricio Pochettino semble être la priorité. Libre, Tuchel, qui va être expulsé dans les prochains jours car il est sans emploi, a déjà une idée sur la suite à donner à sa carrière.

Alors qu'on annonçait que le Bayern Munich était sa priorité, cela ne serait pas le cas. En effet, dans son podcast Bild révèle que l'entraîneur âgé de 49 ans a identifié trois clubs où il souhaite signer si cela est possible. En effet, le coach, qui a été récemment lié à l'Atlético de Madrid où il n'est pas une piste prioritaire, «regarde plus vers le FC Barcelone et ce qu'il se passe autour de Xavi» et du côté du Real Madrid. De plus, Bild précise que «la Juventus Turin est un club où il pourrait aussi s'imaginer entraîner». Le Barça, le Real Madrid et la Juve, voici donc les trois bancs que vise Thomas Tuchel. Un entraîneur qui a donc envie de découvrir un nouveau championnat, après la Bundesliga, la Ligue 1 et la Premier League.