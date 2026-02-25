La réaction pleine d’assurance de Luis Enrique après le match très moyen de son PSG

Le Paris Saint-Germain a eu très chaud ce soir face à Monaco. Les Rouge et Bleu recevaient les Asémistes au Parc des Princes avec un but d’avance dans ce barrage retour. Et encore une fois, les hommes de Luis Enrique ont concédé l’ouverture du score à cause de leurs largesses défensives. Heureusement pour eux, l’expulsion de Coulibaly leur a permis de se remettre en selle, même si le but du 2-2 de Teze et l’ultime coup franc repris par Faes leur ont donné de sacrées sueurs froides en toute fin de match. Interrogé à l’issue du match, Luis Enrique a tenu à saluer la prestation de Monaco.

« Je n’aime pas quand il y a de la souffrance à ce niveau et je n’aime pas ça, mais c’est le football. On a eu un calendrier incroyable, Monaco c’est une vraie équipe, c’est une belle équipe, il faut l’accepter. La première période, on a été imprécis. On a contrôlé tout le match, on a marqué les deux buts, ça a été le résultat parfait, mais la dernière action, on a concédé un but et ça a été dangereux. Mais on est content », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de s’exprimer plus en détail quelques minutes plus tard en conférence de presse.

«S’il y a une équipe qui est prête, c’est nous !»

« On a mérité cette qualification, mais ç’a été difficile parce que pour moi le résultat était compliqué, c’était un match piège. Il y a des moments où tu perds la précision et c’est difficile de récupérer le niveau. Il faut être heureux de ce qu’on a fait, d’avoir surmonté ce moment compliqué », a-t-il déclaré, avant de répondre à un journaliste qui lui a demandé si les mauvaises impressions laissées par son équipe pourraient être fatales très prochainement en C1 (Paris jouera Chelsea ou le Barça).

« Ce que je peux dire, c’est que s’il y a une équipe en ligue des Champions qui a joué contre dans le pire groupe, c’est nous. On est habitué à jouer contre n’importe quelle équipe. Bien sûr qu’on veut s’améliorer, mais il y avait une adversaire de très haut niveau. Chelsea, ou le Barça, ce sera pas mal. Mais s’il y a une équipe qui est prête, c’est nous ! Il faut continuer à faire la même chose, nous sommes prêts à jouer n’importe quelle équipe, n’importe quelle compétition. C’est une saison particulière, on a eu beaucoup de joueurs blessés. Ce n’est pas une excuse, mais c’est important d’avoir toute l’équipe. Il reste trois mois de compétition et nous avons la même mentalité d’aller gagner les compétitions. » L’avenir nous dira si le PSG sera capable de rééditer ses exploits de la saison passée.