La Juventus pousse pour Rick Karsdorp

En brouille ouverte avec José Mourinho depuis plusieurs mois, Rick Karsdorp (27 ans) pourrait réintégrer rapidement le groupe de l’AS Roma malgré des relations toujours tendues entre lui et le Special One. C’est en substance ce qu’affirme la presse italienne ce matin. Mais en coulisse, un club pousse pour recruter le défenseur droit annoncé à l’OM et à l’OL il y a quelques semaines et qui n’a plus joué avec le club de la Louve depuis novembre dernier.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, la Juventus pousse pour tenter de recruter le latéral droit de 27 ans, une idée qui ne date pas d’hier puisque le club turinois était déjà intéressé par le profil de l’international néerlandais fin décembre. Capable d’évoluer aussi bien dans une défense à trois ou à quatre à plat, le joueur prêté au Feyenoord l’an passé et sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2025 pourrait bien débarquer dans le Piémont d’ici mardi soir minuit…

À lire

La Juventus donne des nouvelles d’Arkadiusz Milik