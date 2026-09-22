Belgique : la raison de l’absence de Jérémy Doku est connue

Jérémy Doku est l’un des principaux absents du rassemblement de la Belgique cette semaine. L’ailier de Manchester City n’a pas été retenu par Mark van Bommel malgré son retour à la compétition dimanche en Premier League. D’après Het Laatste Nieuws, cette absence aurait été décidée en concertation avec le staff des Sky Blues, après une longue période d’indisponibilité liée à une blessure au mollet.

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Le joueur de 24 ans souhaite profiter de cette trêve internationale pour retrouver pleinement ses capacités et éviter une éventuelle rechute. Une décision qui lui permet également de préparer la suite d’une saison particulièrement chargée avec Manchester City, qui doit disputer neuf rencontres en moins d’un mois, dont des affiches face à Liverpool et au PSG. Doku devrait donc rester à Manchester durant cette période afin de perdurer sa remise en forme.