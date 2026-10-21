Arsenal : Saka sort sur blessure contre le Bayern Munich

Ce mercredi, la troisième journée de la Ligue des Champions nous offre un sacré duel à l’Allianz Arena entre le Bayern Munich et Arsenal. Ce bras de fer entre deux prétendants à la victoire a toutefois été perturbé par la blessure de l’un des 22 acteurs de la rencontre.

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Alors qu’on disputait les premières minutes de la partie, Bukayo Saka est resté au sol blessé, touché à la cuisse gauche. Il a été remplacé à la 9e minute par Eberechi Eze. Un premier coup dur pour Arsenal.